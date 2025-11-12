El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados alrededor del mediodía. La humedad relativa será moderada, con valores que rondarán entre el 30% y el 35%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente si planean realizar actividades físicas.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las horas de la tarde. La brisa del sureste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 46 km/h, aportará frescura al ambiente, aunque se prevén ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay indicios de lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 18:12, las temperaturas continuarán descendiendo, y se espera que se sitúen en torno a los 20 grados . La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando valores del 42% al final del día, pero sin afectar la comodidad general.

En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados del sureste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.