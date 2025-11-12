El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, llegando a un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 34 km/h. A pesar de la presencia de algunas nubes dispersas en la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:14, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento suave y la ausencia de precipitaciones contribuirán a que sea un día placentero para todos. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.