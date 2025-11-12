El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de que las temperaturas puedan parecer más frescas en las primeras horas. A lo largo de la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango que no generará incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:54, brindando una hermosa luz matutina que acompañará el inicio del día. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:09, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada antes de que caiga la noche. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones perfectas para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.