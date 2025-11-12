El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las últimas horas de la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con el viento que se espera.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 35% de lluvia escasa entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traducirse en ligeras lloviznas. Sin embargo, las cantidades de precipitación no serán significativas, con un total estimado de 0.1 mm en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas en las primeras horas de la tarde. La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en ciertos momentos.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una sensación térmica más fresca debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lloviznas por la tarde y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.