El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de las temperaturas más elevadas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables hasta el ocaso, que se producirá a las 18:07.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad para observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los habitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.