El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% hacia el final del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance la tarde. Hacia la noche, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 8 km/h, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:13, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde-noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.