El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 24 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 93% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento del norte es característico de esta época del año y contribuirá a la estabilidad del tiempo, evitando la formación de nubes de lluvia.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:16, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del ambiente. En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se perfila como uno de esos días agradables de otoño, donde el sol brillará y las temperaturas serán agradables, perfectas para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.