El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 12 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 49% a medida que el sol calienta el ambiente. Esto contribuirá a una sensación de confort durante el día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 71% hacia el final del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad que variará entre 11 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre y los desplazamientos.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno de Mairena del Alcor.
En resumen, hoy será un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar las horas de sol antes de que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
