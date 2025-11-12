El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 25 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 24 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 51% hacia el final del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Esta brisa será más notable durante la tarde, cuando se prevé que alcance su máxima intensidad, proporcionando alivio del calor. A lo largo del día, las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.