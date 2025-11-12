El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con un ligero aumento a medida que avanza la jornada. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará ascendiendo, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% por la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura al caer el sol.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la nubosidad, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado.

La puesta de sol está programada para las 18:13, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad aumentará, creando un ambiente más fresco y agradable para la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.