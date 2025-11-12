El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, llegando a los 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando valores cercanos al 41% hacia las 19:00 horas.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones del cielo cambiarán ligeramente hacia la noche, cuando se espera que el cielo se cubra de nubes altas, pero sin afectar la temperatura, que se mantendrá en torno a los 16 grados .

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 18:04, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.