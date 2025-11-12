El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 18 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra, especialmente a partir de las 3 de la tarde, cuando las nubes comenzarán a dominar el panorama.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. A lo largo de la tarde, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 71% y el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más ventosas. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 22 grados en la tarde, descendiendo a 18 grados hacia la noche. Las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente con el viento del sur.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando. La noche se presentará fresca, con mínimas que rondarán los 16 grados . Es recomendable que los habitantes de Lepe se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.