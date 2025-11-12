El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 18 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra, especialmente a partir de las 3 de la tarde, cuando las nubes comenzarán a dominar el panorama.
La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. A lo largo de la tarde, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 71% y el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más ventosas. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad.
En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 22 grados en la tarde, descendiendo a 18 grados hacia la noche. Las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente con el viento del sur.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando. La noche se presentará fresca, con mínimas que rondarán los 16 grados . Es recomendable que los habitantes de Lepe se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda