El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a presentar un aumento en la nubosidad, pasando de un estado despejado a poco nuboso y, posteriormente, a nuboso y cubierto. Este cambio en el estado del cielo se hará más evidente hacia la noche, cuando se espera que las nubes altas dominen el panorama. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% en las horas nocturnas. Este incremento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche, aunque las mínimas no descenderán por debajo de los 18 grados .

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 49 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 18:17, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, la visibilidad se verá afectada por la creciente nubosidad, pero no se esperan condiciones adversas que impidan la realización de actividades nocturnas.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.