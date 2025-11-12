El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Jaén se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 41 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un cielo despejado, ideal para contemplar el paisaje jienense.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:06 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovechemos este clima favorable para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.