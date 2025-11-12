El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 17 y 22 grados , proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.5 mm durante el día. Las probabilidades de lluvia son bajas, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 100% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, aunque hay un 60% de probabilidad de tormenta en la franja de 19:00 a 01:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el sol se ponga a las 18:21, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frescura se hará más evidente. La noche se presentará con un cielo mayormente cubierto, y las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable, aunque con la posibilidad de algunas lloviznas intermitentes.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera y un viento moderado del sur. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las variaciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.