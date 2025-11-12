El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo variable que promete ser interesante para los habitantes y visitantes de la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde, cuando el cielo comenzará a cubrirse con nubes, especialmente a partir de las 16:00 horas. Este cambio en el estado del cielo se acompañará de un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 55% entre las 19:00 y 01:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia prevista es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por otro lado, el viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero las condiciones seguirán siendo propensas a la inestabilidad.

En resumen, Huelva experimentará un día con un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.