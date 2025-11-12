El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, llegando a los 24 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad que se intensificará hacia la noche. Se prevé que el cielo pase de estar despejado a presentar nubes altas y, posteriormente, a un estado más nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades familiares.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y aumentando hasta un 83% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en comparación con la temperatura real. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven consigo una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 8 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 18:15, lo que proporcionará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes de que la oscuridad se instale y el tiempo se vuelva más fresco. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada mayormente soleada, con un gradual aumento de nubes y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.