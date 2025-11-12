El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y descendiendo a un 35% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que oscilarán entre los 6 y 33 km/h, predominando del noreste por la mañana y cambiando a dirección sur durante la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 4 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A medida que el día avance, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un pico de 27 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar eventos o actividades en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda aprovechar el día para actividades al exterior, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un ambiente cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.