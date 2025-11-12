El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta alrededor de las 6 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con un valor de 25 grados , lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 62%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 6 de la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, y se espera que esta tendencia continúe hasta el final del día. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. A las 6 de la tarde, se espera que la temperatura baje a 22 grados , y para las 8 de la noche, se situará en torno a los 18 grados.

La puesta de sol ocurrirá a las 18:16, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero las nubes altas podrían ofrecer un espectáculo visual interesante. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados , y el viento continuará soplando, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad por la tarde, sin riesgo de lluvia. Las temperaturas serán agradables, y el viento del sur aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.