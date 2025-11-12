El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán en su mayoría despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 12 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados entre las 02:00 y las 07:00 horas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y 21 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con un máximo de 27 grados a las 14:00 y 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a las 00:00 y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del este. Es un día propicio para salir y disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o aprovechando los espacios al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.