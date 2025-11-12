El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 12 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados .
A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que no deberían afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 24 grados , brindando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 31 km/h durante la tarde. Este viento podría aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que el sol brille hasta el ocaso, que se producirá a las 18:16 horas. La temperatura comenzará a descender después de las 16:00 horas, alcanzando los 19 grados hacia el final de la tarde.
En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
