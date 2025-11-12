El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura oscilará entre los 14 y 22 grados , siendo más cálida durante las horas centrales del día, con un pico de 22 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 71% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana, pero aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 60% entre las 19:00 y 01:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y un aumento en la sensación térmica. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá a 18 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 91% hacia el final del día. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla o la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Cartaya se experimentará un tiempo variable, con cielos cubiertos, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y que tomen las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.