El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados que descenderá ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia las 3 de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga entre los 12 y 25 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan más cálidas durante el día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia las 6 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.