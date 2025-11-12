El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas y cubiertas. La temperatura oscilará entre los 10 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 13 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% y disminuyendo a lo largo de la mañana, alcanzando un mínimo del 44% a las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 95% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar y generar una sensación de inestabilidad.

El orto se producirá a las 08:00 horas y el ocaso a las 18:15 horas, lo que proporcionará un día con aproximadamente 10 horas de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un buen número de horas de luz natural, ideal para aprovechar el día antes de que caiga la noche. En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento notable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.