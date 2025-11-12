El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados alrededor de la una de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 28% y el 42%, lo que contribuirá a un ambiente seco y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 14 km/h, aumentando a lo largo del día hasta alcanzar ráfagas de 26 km/h en las horas centrales. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde, situándose en torno a los 22 grados a las 5 de la tarde, y continuarán bajando hasta alcanzar los 16 grados en la noche.

La puesta de sol está programada para las 18:09, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún se mantendrá despejado. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y agradable.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.