El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 17 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 20 grados hacia las 9 de la mañana. Sin embargo, la humedad comenzará a incrementarse, llegando a un 53% a media mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, aunque las condiciones seguirán siendo agradables para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 26 grados . La humedad relativa también seguirá en aumento, alcanzando un 55% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 24 y 32 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la tarde. Sin embargo, las ráfagas más fuertes podrían llegar a alcanzar los 50 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar un ambiente un poco más incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 21 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad seguirá aumentando, alcanzando un 61% en las horas nocturnas. No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, aunque con un incremento en la humedad que podría hacer que la tarde se sienta más cálida de lo que realmente es.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.