El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 6 de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de las 7 de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se espera que la nubosidad aumente a lo largo de la noche. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias inesperadas.

La humedad relativa también experimentará un aumento gradual, alcanzando niveles del 80% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose entre los 18 y 21 grados en las horas nocturnas. La brisa del sur continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, el día de hoy en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y cálido durante el día, ideal para actividades al aire libre, seguido de una noche tranquila con un aumento en la nubosidad. Los residentes pueden disfrutar de un día agradable sin la preocupación de la lluvia, aunque se recomienda abrigarse un poco al caer la noche debido a la disminución de las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.