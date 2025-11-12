El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco pero cómodo.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando los 26 grados. Este incremento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán niveles de humedad alrededor del 43%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se espera que para las últimas horas del día, el cielo esté cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.