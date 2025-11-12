El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Baeza se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en torno al 46%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta el mediodía, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Estas nubes, aunque no se espera que generen precipitaciones, darán un aspecto más cubierto al cielo. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor de 25 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Esta brisa moderada será un alivio ante el calor, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 18 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:04. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando a un 39% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. La temperatura mínima de la noche se situará en torno a los 12 grados, lo que permitirá que la noche sea fresca y tranquila.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente soleado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad sin riesgo de lluvias. Las temperaturas agradables y el viento moderado harán de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la bajada de temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.