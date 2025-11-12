El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 21% a esa hora, lo que contribuirá a una sensación de calidez. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 40% hacia el final del día.

El viento soplará del sur a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Baena.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:08. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos nocturnos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.