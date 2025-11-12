El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 17 y 22 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado, aunque algo fresco en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región. Esto puede influir en la percepción del frío, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas desciendan a valores cercanos a los 18 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 5% en las primeras horas, aumentando significativamente a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La posibilidad de tormentas también incrementa, alcanzando un 60% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se anticipa que sean severas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 34 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de Ayamonte tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvias y tormentas en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas templadas, mientras se toman precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.