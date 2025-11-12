El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados en la madrugada y se mantendrán en un rango de entre 10 y 15 grados hasta el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a primera hora y descendiendo a un 42% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 51% hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a este y luego a oeste conforme avance la jornada, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Andújar pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:07. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y condiciones secas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.