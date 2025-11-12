El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 63% al 66%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente, con un aumento en la nubosidad a partir de la tarde. Para el periodo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que soplará desde el sur a velocidades de hasta 26 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 42 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las precipitaciones no se anticipan como intensas, se prevé que haya lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo esté cubierto a partir de la tarde, con un estado de "muy nuboso" en algunos momentos. Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se producirá a las 18:18 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un 35% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidades de inestabilidad, no se anticipan tormentas severas. La combinación de viento, nubosidad y temperaturas frescas sugiere que será un día variable, donde los residentes de Almonte deberán estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.