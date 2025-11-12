El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Aljaraque se despertará con un ambiente mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.
Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. Desde las 03:00 PM, se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que dominarán la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el incremento de la humedad, que alcanzará niveles cercanos al 100% en algunos momentos del día.
La probabilidad de precipitación también aumentará considerablemente. Se prevé que a partir de las 09:00 AM, la posibilidad de lluvia escasa se eleve, alcanzando un 100% entre las 01:00 PM y las 07:00 PM. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia. A lo largo del día, las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 51 km/h en la tarde, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la comodidad de los paseantes.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 01:00 PM y las 07:00 PM, lo que añade un elemento de precaución para aquellos que se encuentren en la calle durante este periodo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán ligeramente, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas descenderán a 18 grados hacia el final del día, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se recomienda a los habitantes de Aljaraque que se preparen para un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
