El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, favoreciendo temperaturas agradables que alcanzarán los 14 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta los 11 grados en las primeras horas del día.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados a las 14:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que oscilará entre el 49% y el 88% a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que rondarán los 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 46 km/h desde el sur a las 13:00 horas. Esta situación podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las temperaturas, que se mantendrán en torno a los 23 grados a las 17:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:15 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al caer la noche. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.