El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una predominancia de condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 27% y el 39%, lo que contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, la brisa del sureste, con velocidades de hasta 11 km/h, aportará un alivio agradable al calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, favoreciendo un ambiente agradable.

El viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa puede ser más intensa en momentos puntuales, pero en general, se espera que no cause inconvenientes.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los ciudadanos podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.