El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, donde las nubes altas comenzarán a dominar el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% en las horas de la tarde y la noche. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán los 47 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque fresco, podría resultar incómodo en combinación con la humedad elevada. Las velocidades del viento variarán, comenzando con una brisa ligera de 6 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales.

A lo largo de la jornada, el cielo pasará de estar poco nuboso a cubierto, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con mínimas que rondarán los 13 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el inicio de un descenso notable en las temperaturas.

Es recomendable que los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra se preparen para un día de contrastes, donde las primeras horas serán agradables y soleadas, pero que darán paso a un ambiente más fresco y nublado a medida que se acerque la noche. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.