El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 11 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más tempranas, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados entre las 04:00 y las 07:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia las 09:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 13:00 y 14:00, y llegando a un máximo de 23 grados a las 15:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados a las 18:00.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a lo largo de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h a las 09:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 18:15, lo que permitirá disfrutar de un día con una buena cantidad de luz solar, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar la intensidad del sol en algunos momentos. En resumen, un día variado en El Viso del Alcor, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.