El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. Por la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 40%, lo que contribuirá a un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia el mediodía. Esta brisa moderada será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol está programada para las 18:16, marcando el final de un día que, aunque nublado en su mayor parte, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia y con un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.