El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente estable con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 67% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, con la presencia de nubes altas a partir de las 01:00 horas y durante gran parte de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 8 y 10 grados hasta el mediodía. La velocidad del viento será moderada, predominando del sureste, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, la nubosidad seguirá presente, con un cielo mayormente cubierto por nubes altas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 25% hacia las 16:00 horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más seco.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. El viento continuará soplando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 32 km/h, siendo más intenso durante la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La nubosidad se mantendrá, pero se espera que el cielo permanezca mayormente despejado en las horas más tardías. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% hacia la noche.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 19 grados, sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.