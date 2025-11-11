El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, lo que se mantendrá hasta la noche. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 horas y un máximo de 23 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00 horas y bajando a 14 grados al final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 92% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% hacia las 20:00 horas. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

El orto se producirá a las 07:59 horas y el ocaso a las 18:16 horas, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas sugiere un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la posibilidad de un ligero descenso de temperatura por la tarde.

En resumen, Tomares disfrutará de un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente otoñal característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.