El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas, aunque se espera que el sol logre calentar el ambiente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados y una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 61% hacia la medianoche.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 18:16, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la intensidad de la luz solar directa. En resumen, se espera un día fresco y nublado en San Juan de Aznalfarache, ideal para disfrutar de actividades en el exterior, siempre con una chaqueta a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.