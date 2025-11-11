El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y aumentando hasta un 87% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol ascienda, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía y subiendo hasta un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución gradual de la humedad, que caerá a un 30% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor del día. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 18:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:16.

La noche traerá consigo un regreso a condiciones más frescas, con temperaturas que caerán a 12 grados. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad aumentará nuevamente, pero sin riesgo de precipitaciones. En resumen, el día se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas y un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.