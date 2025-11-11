El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera poco nubosa en algunos momentos, especialmente durante las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 51% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se experimentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

Los momentos más agradables para salir al aire libre serán durante la tarde, cuando las temperaturas sean más cálidas y la probabilidad de nubes altas sea menor. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la tarde las temperaturas descenderán y el viento puede hacer que se sienta más fresco.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las variaciones de temperatura y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.