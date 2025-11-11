El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que proporcionará una luz suave y difusa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, alternando momentos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 58% y descenderá hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede provocar un ligero enfriamiento en las horas más frescas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.