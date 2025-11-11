El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas variaciones, lo que sugiere un ambiente cómodo para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento suave y constante contribuirá a la dispersión de las nubes altas, aunque no se espera que afecte significativamente la cobertura nubosa.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:56. A medida que el día avance, los cielos se mantendrán mayormente cubiertos, pero sin la amenaza de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en Pozoblanco. La puesta de sol se anticipa para las 18:09, ofreciendo un cierre de jornada pintoresco, ideal para paseos al atardecer. En resumen, un día fresco y nublado, pero sin lluvias, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.