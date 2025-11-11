El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un incremento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará hasta el 31% hacia la tarde. Las condiciones serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. En las horas más activas del día, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 24 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca poco nuboso durante la mañana, pero a medida que avance la tarde, se incrementará la presencia de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades familiares o paseos.

La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.