El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán ganando terreno, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 9 y 24 grados , comenzando con un fresco amanecer a 12 grados y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 28% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas del día, pero a medida que la temperatura aumente, la sensación térmica será más agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría aportar una brisa refrescante. No se prevén rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Los Palacios y Villafranca disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades diurnas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.