El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten intervalos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00. A medida que avance el día, las nubes continuarán siendo la característica principal del cielo, sin que se anticipen precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 11 grados entre las 02:00 y las 06:00. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y un máximo de 24 grados a las 15:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 60% entre las 04:00 y las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 37% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 67 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La salida del sol está programada para las 07:55, mientras que el ocaso se producirá a las 18:13, lo que permitirá disfrutar de un día con luz solar moderada, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la intensidad de la luz solar directa.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento fuerte en las horas de la tarde.

