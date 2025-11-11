El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de noviembre

El día de hoy, 11 de noviembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, lo que limitará la visibilidad del sol, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. A medida que avance el día, se notará un ligero aumento en la temperatura, pero se recomienda llevar abrigo, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y bajando a un 25% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con el viento que soplará a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h. Las ráfagas serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener en cuenta esta variable, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que podrían oscurecer el cielo en cualquier momento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca, con cielos mayormente despejados.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-10T20:52:11.